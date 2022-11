Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ennetbürgen (ots) - Yves Maurer ist CEO der Alpinum Accounting AG, einemSchweizer Treuhandunternehmen. Gemeinsam mit seinem Team aus Treuhändern undRechnungslegungsexperten unterstützt er Schweizer KMU bei ihrer Buchhaltung. DasSpektrum reicht dabei von der Lohn- und Finanzbuchhaltung über dieFirmengründung und den Geschäftsabschluss bis hin zur Steuer- undRechtsberatung. Proaktiv und transparent kümmert sich die Alpinum Accounting AGum die Finanzprozesse ihrer Kunden - und entlastet sie so von buchhalterischenHerausforderungen.Die Bereiche Steuern und Buchhaltung sind für jedes Unternehmen Pflicht. Mehrals irgendwo sonst sind hier Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Fehler inder Buchhaltung können hier schnell ernste Konsequenzen nach sich ziehen.Dennoch haben viele Unternehmer kaum Erfahrung auf diesem Gebiet. Die enormeKomplexität und der hohe Zeitaufwand können regelrecht abschreckend wirken -schließlich bringen nicht alle Unternehmer die erforderliche Kapazität mit."Immer mehr Unternehmen entscheiden sich daher dafür, die Buchhaltungauszulagern", weiß Yves Maurer, CEO der Alpinum Accounting AG. Der Experte kenntdie Probleme, Herausforderungen und Stellschrauben, denen viele kleine undmittelständische Unternehmen in Sachen Buchhaltung gegenüberstehen und hat essich daher zur Aufgabe gemacht, sie dabei zu unterstützen."Wer sich dazu entschließt, seine Buchhaltung auszulagern, kann sich voll undganz auf sein eigentliches Kerngeschäft fokussieren", betont der Experte. "Dasist gerade für KMU von Vorteil, die üblicherweise nicht die Ressourcen haben,sich in die Buchhaltung einzuarbeiten." Gerade in den Bereichen Steuern undBuchhaltung sei es essenziell, geschultes Personal zu haben, das ganz genauweiß, was es tut. Vor allem für KMU ist das ein großer Kostenfaktor, derzusätzlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist es durchaus lohnenswert, sichmit der Möglichkeit vertraut zu machen, seine Buchhaltung auszulagern. Gemeinsammit seinem Team aus Treuhändern und Rechnungslegungsexperten hat Yves Maurer zudiesem Zweck ein Angebot entwickelt, das optimal an die Bedürfnisse von KMUangepasst ist.Das Angebot der Alpinum Accounting AGDas Angebot der Alpinum Accounting AG richtet sich an KMU, die sich nicht nurEntlastungen von buchhalterischen Herausforderungen, sondern auch hoheKostenersparnisse erhoffen. "Unsere Prozesse sind größtenteils volldigitalisiert und automatisiert", sagt Yves Maurer. "Dadurch können wir unsereLeistungen bis zu 40 Prozent günstiger anbieten als andere Anbieter." Zusätzlichgestalte sich die Zusammenarbeit mit dem Experten und seinem Team besonders