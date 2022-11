Miele übernimmt den Tübinger Hygienespezialisten SMP / Unternehmen ist auf Dienstleistungen für die Medizintechnik spezialisiert (FOTO)

- Miele investiert in Ausbau des Laborbereichs

- Professional-Chef Christian Kluge: "Weiterer Schritt Richtung Systemanbieter"



In der Business Unit Professional bündelt Miele sein Geschäft mit Geräten und

Services für Wäschereitechnik und gewerbliches Geschirrspülen sowie Produkte und

Services für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation in Kliniken,

Arztpraxen und Laboren. Mit der Übernahme der SMP GmbH mit Sitz in Tübingen

weitet Miele seine Kompetenzen aus und forciert den Wachstumskurs. Zum

Serviceportfolio gehören zukünftig neben Validierungen das Bereitstellen von

Prüfkörpern und weiterhin Laboruntersuchungen für Miele sowie für Anwender und

Hersteller von Medizinprodukten.