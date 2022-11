BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat dank seiner jüngsten Übernahme ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich. "Das dritte Quartal 2022 war das siebte Rekordquartal in Folge", sagte Firmenchef Matthias Gärtner laut Mitteilung vom Donnerstag in Berlin. Der Vorstand bestätigte vor diesem Hintergrund sein Umsatzziel, wird allerdings aufgrund regulatorischer Änderungen für das operative Ergebnis in diesem Jahr etwas vorsichtiger. Die Aktie geriet unter Druck.

Die im SDax notierten Papiere fielen bis zum Mittag um 6,41 Prozent auf 18,70 Euro. Das bedeutete den letzten Platz im Nebenwerte-Index. Für 2022 steht damit wieder ein Minus von über der Hälfte auf dem Kurszettel. Analysten wie Alexander Thiel vom Investmenthaus Jefferies lobten ein überraschend starkes Abschneiden im abgelaufenen Quartal. Allerdings richteten sich die Blicke erst einmal stärker auf die Belastungen durch die regulatorischen Änderungen.