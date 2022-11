PyroGenesis meldet erfolgreiche Umwandlung von Methan zu („türkisem“) Wasserstoff mit seinem Wasserstoffproduktionsverfahren auf Plasmabasis

Montreal (Quebec), 10. November 2022. PyroGenesis Canada Inc. (TSX: PYR, NASDAQ: PYR, FWB: 8PY) (http://pyrogenesis.com), ein Hightech-Unternehmen (im Folgenden „PyroGenesis“ oder das „Unternehmen“), das moderne Plasmaverfahren und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) und Umweltschadstoffen konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 8. Dezember 2021, in der bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen ein Patent für ein neues CO2-freies („ZCE“)-Wasserstoffproduktionsverfahren angemeldet hat, unter Anwendung dieser revolutionären ZCE-Wasserstoffproduktionstechnologie erfolgreich Wasserstoff aus Methan hergestellt hat. Methan ist ein Treibhausgas („THG“) mit hohem Erderwärmungspotenzial, das in seiner Treibhauswirkung etwa 25 Mal schlimmer ist als Kohlendioxid (CO2).[i] Das Wasserstoffproduktionsverfahren auf Plasmabasis von PyroGenesis wandelt dieses Methan zu einem wertvollen festen Kohlenstoff und Wasserstoff um, wodurch ein ZCE-Wasserstoff entsteht. Der feste Kohlenstoff ist ein Nebenprodukt, das zahlreiche industrielle Anwendungen findet, einschließlich der Herstellung von Autoreifen, Beschichtungen, Kunststoffen und Batterien, und als essenzieller Rohstoff angesehen wird. Der Wasserstoff, der in einem Methanprozess erzeugt wird, der durch mittels Strom erzeugte Wärme und nicht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe angetrieben wird, wird für gewöhnlich als „türkiser Wasserstoff“ bezeichnet.

„Dies ist ein enormer Erfolg für PyroGenesis und ein weiterer Beweis für unsere über 25-jährige Erfahrung mit Verfahren auf Plasmabasis“, sagte Pierre Carabin, CTO und Chief Strategist von PyroGenesis. „Das herkömmliche ZCE-Verfahren, die Wasserelektrolyse, ist extrem teuer, erfordert viel Energie und verwendet Seltenerdmetalle. Unsere heutige Pressemitteilung ist daher für die gesamte Branche von großer Bedeutung, da sie einen wichtigen Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Produktion von Wasserstoff darstellt. Die Nachfrage nach Wasserstoff erreichte im Jahr 2020 geschätzte 87 Millionen t und wird bis 2050 voraussichtlich auf 500 bis 680 Millionen t steigen.[ii] Die Wasserstoffversorgung ist heute weltweit ein wichtiges Geschäft und wir sind auf dem besten Weg, PyroGenesis so zu positionieren, dass es eine wichtige Rolle bei der Bewegung in Richtung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Welt spielt. Der nächste Schritt besteht darin, diesen Prüfstandstest zu einer Pilotanlage umzuwandeln, die die Zuverlässigkeit, Effizienz und Konsistenz des erzeugten Wasserstoffs sowie des festen Kohlenstoffs nachweisen würde.“