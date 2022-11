Mercedes-Benz - Lage unentschieden

Am Vortag sah es zunächst nach einem nachhaltigen Abprall am 200er-EMA nach unten aus, allerdings kann sich die Aktie von Mercedes-Benz heute doch wieder erholen. Es kommt wohl nun auf die Marktentwicklung nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten am heutigen Donnerstag um 14:30 Uhr an. In der Folge könnte es zu einem weiteren Hochlauf und Durchbruch über den 200er-EMA oder zu einem endgültigen Abprall nach unten kommen.

Sollten die Verbraucherpreise in den USA stärker als erwartet zulegen, dürfte der Hochpunkt des Fed-Leitzinses noch höher als derzeit angenommen liegen und die Aktienmärkte wohl wieder auf Talfahrt gehen.