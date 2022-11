Kann die Münchener Rück ihrer furiosen Rally ein weiteres Kapitel hinzufügen? Fast sieht es danach aus, denn aktuell bastelt die Aktie an einem frischen Kaufsignal.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Münchener Rück überschrieben wir am 29.09. mit „Bereit für das Comeback?“. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Umso wichtiger war es, dass sich die eminent wichtige Zone um 230 Euro als tragfähig erwies. Diese Zone erlangte bereits im August eine hohe Relevanz und bestätigte diese nun. Aktuell kämpft sich die Münchener Rück zurück über die 240er Marke. Nun gilt es, dem Vorstoß weiteren Nachdruck zu verleihen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 250 Euro hinweg wäre vor diesem Hintergrund wichtig. Kurzum. Die Lage ist ambivalent. Nach den knackigen Kursverlusten versucht sich die Münchener Rück aktuell an einer Erholung. Ein Sprung über die 250 Euro würde das Erholungsszenario weiter befeuern. Dagegen würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden, sollte die Münchener Rück doch noch unter die 230 Euro abtauchen.“

Der damals initiierte Erholungsversuch endete schließlich am markanten Widerstandsbereich um 260 Euro. Gewinnmitnahmen zwangen die Münchener Rück daraufhin noch einmal in Richtung 240 Euro / 230 Euro. Die Aktie bildete ein zweites Tief aus. Damit nahm eine potentielle W-Formation Form an. Doch erst der Ausbruch über die 260 Euro vervollständigte diese. Bestätigung erfuhr das Szenario mit dem Ausbruch über die 270 Euro.

Die Kursrally der letzten Wochen befeuerte sich immer wieder selbst, indem die Aktie wichtige Widerstände zurückerobern und damit frische Kaufsignale auslösen konnte. Aktuell ist ein Ausbruch über den Bereich von 280 Euro / 282 Euro zu beobachten. Damit könnte sich für die Aktie die Tür in Richtung 300 Euro öffnen. Obacht ist mit Blick auf die stark überkaufte Lage allerdings geboten. Es kann jederzeit zu Gewinnmitnahmen und Rücksetzern kommen. Diese bleiben idealerweise auf 270 Euro begrenzt. Sollte es für die Münchener Rück hingegen unter die 260 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.