BAADER BANK stuft K+S auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Quartalszahlen und einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In der Konferenz habe Chef Burkhard Lohr einen zuversichtlichen Ton angeschlagen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstagmittag vorliegenden Studie. Die Volumina des Düngemittelproduzenten dürften sich demzufolge in den kommenden drei Quartalen verbessern. Zudem hätten die Kalipreise am Kassamarkt wohl einen Boden gefunden./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 12:47 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 21,72EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m