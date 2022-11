JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Die vom Versorger angehobene Prognose unterstreiche die Stärke der Bilanz und sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 11,35EUR an der Börse Tradegate.