Vital Battery Metals zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen

10. NOVEMBER 2022, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - VITAL BATTERY METALS INC. (das „Unternehmen“ oder „Vital“) (CSE: „VBAM“) (FWB: „C0O“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol „C0O“ zum Handel zugelassen sind; die WKN lautet A3DK5S, die ISIN CA9284621005.

Die Stammaktien von Vital sind nun an zwei Börsen notiert: an der Canadian Securities Exchange und an der Frankfurter Börse, was sowohl kanadischen als auch europäischen Investoren ein internationales Engagement ermöglicht. Die Zweitnotierung wird den Aktionären des Unternehmens überdies zusätzliche Liquidität verschaffen.

Link zur Kursnotierung an der FWB: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/vital-battery-metals-inc

Die Frankfurter Wertpapierbörse (die „FWB“) ist einer der größten Handelsplätze für Wertpapiere der Welt. Mit einem Aktienumsatz von rund 90 Prozent ist sie die größte der sieben deutschen Börsen und ein internationaler Handelsplatz, was sich auch in der Struktur der Teilnehmer widerspiegelt. Die FWB verfügt über fortschrittliche elektronische Handels-, Abwicklungs- und Informationssysteme, die es ihr ermöglichen, den wachsenden Anforderungen des grenzüberschreitenden Handels gerecht zu werden.

Adrian Lamoureux, President und CEO von Vital Battery Metals, erklärt: „Wir freuen uns darauf, Vital Battery Metals einem breiteren internationalen Publikum vorzustellen. Die Notierung an der Frankfurter Börse bietet Vital die Möglichkeit, unsere Aktionärsbasis in ganz Europa zu erweitern, und ermöglicht es europäischen Anlegern, unsere Entwicklungen und unser Wachstum im Batteriemetallsektor zu verfolgen.“

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM) (FWB:C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Grund- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen befasst sich mit der Weiterentwicklung seines Kupferprojekts Sting und seines Kupfer-Gold-Projekts Vent.

Das Projekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 30,6 km² (3.060 ha), beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das Kupfer-Gold-Projekt Vent erstreckt sich über 1.562 Hektar in British Columbia. Vital evaluiert weiterhin wertsteigernde Projekte, um sein Projektportfolio auszubauen.