BLG LOGISTICS schafft neue Position "Chief Operating Officer" / Vorstandsmitglied Matthias Magnor vom Aufsichtsrat ernannt (FOTO)

Bremen (ots) - In einer außerordentlichen Sitzung hat der BLG-Aufsichtsrat heute

entschieden, die Position eines Chief Operating Officer (COO), der auf

Vorstandsebene das operative Geschäft betreut, im Unternehmen neu zu schaffen.

Die beiden Vorstandsressorts AUTOMOBILE, das aktuell der Vorsitzende des

Vorstands Frank Dreeke interimistisch verantwortet, und CONTRACT werden im Sinne

des Prinzips "One Face to the Customer" zusammengeführt.



Auch die Entscheidung über die Besetzung ist bereits gefallen: Matthias Magnor,

der seit dem 1. Oktober 2021 als Mitglied des Vorstands den Geschäftsbereich

CONTRACT verantwortet, übernimmt das Amt ab dem 1. Dezember 2022.