ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE hat einen Teil seiner Jahresziele bereits nach neun Monaten erreicht. Der Konzern schneidet damit besser ab, als Analysten es erwartet hatten. Das Management bestätigte am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen in Essen jedoch lediglich die Jahresprognose. Finanzchef Michael Müller verwies in einer Telefonkonferenz zur Begründung auch auf die noch ausstehenden Details der geplanten Gewinnabschöpfung. Einige Branchenexperten hatten auf eine Erhöhung der Jahresziele gehofft. Am Markt hatte es am Morgen deshalb zunächst noch kritische Stimmen gegeben, die Aktie drehte aber schnell ins Plus.

RWE profitiert stark von der hohen Stromnachfrage in Verbindung mit knappen Erzeugungskapazitäten sowie von seinem Ausbau der Erneuerbaren Energien und einem starken internationalen Handelsgeschäft. Allerdings werden die Essener einen Teil ihrer Einnahmen wohl abgeben müssen. Voraussichtlich in der kommenden Woche will die Bundesregierung über weitere Details der Strom- und Gaspreisbremse entscheiden.