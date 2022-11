Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat im Oktober erneut etwas an Fahrt verloren. Die Inflationsrate sank von 8,2 Prozent im Vormonat auf 7,7 Prozent, teilte die US-Statistikbehörde am Donnerstag mit.Experten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings im Mittel nur auf etwa 8,0 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im zehnten Monat des Jahres wie im Vormonat um 0,4 Prozent. Die Energiepreise bleiben kräftigster Treiber, verloren aber ebenfalls etwas Tempo.Sie legten im Jahresvergleich um 17,6 Prozent zu, nach 19,8 Prozent im September und 23,8 Prozent im August. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 10,9 Prozent (September: +11,2 Prozent). Alle anderen Preise legten um durchschnittlich 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu (September: +6,6 Prozent).

