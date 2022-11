Black Friday in Zeiten von wirtschaftlichen Engpässen

Was genau ist der Black Friday?

Der Black Friday ist eine Veranstaltung des Einzelhandels, bei der es um Rabatte und Vergünstigungen geht. So findet man sowohl online auf Seiten wie Dealkrone als auch offline attraktive Angebote, die zum Kauf verleiten sollen.

Der Black Friday stammt aus den Vereinigten Staaten. Er bezeichnet den Freitag nach Thanksgiving. Somit stellt er den Startschuss in das traditionelle Familienwochenende dar. Außerdem nehmen viele den Black Friday zum Anlass, mit dem Kaufen von Weihnachtsgeschenken zu beginnen.

Mittlerweile wird der Black Friday nicht nur in Amerika praktiziert. Auch in Europa ist er sehr beliebt geworden. Besonders stark im Trend ist das Onlineshopping von Produkten, um besonders hohe Rabatte zu genießen.

Stellen wirtschaftliche Engpässe eine Bedrohung für den Black Friday dar?

Die Preise für Öl und Gas steigen – und auch sonst wird vieles andere immer teurer. Somit äußern viele Bedenken, wenn es um den großen Shopping-Tag geht. Stellen wirtschaftliche Engpässe tatsächlich eine Bedrohung für den Black Friday dar?

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass immer mehr Familien sparen müssen. Hier bietet der Tag jedoch einen Vorteil: Die Dinge, die man sich zuvor nicht leisten konnte oder wollte, sind nun vergünstigt. Dennoch rechnen viele damit, dass der Umsatz am Black Friday in diesem Jahr etwas geringer ausfallen wird als in den Jahren zuvor.

Bild: Black Friday ist Tag Nummer eins für Shopping und Onlineshopping. Bildquelle: Pexels via pixabay.com

Vorteile des Black Friday für beide Seiten

Der Black Friday ist für viele Verbraucher der Tag im Jahr schlechthin, wenn es um Onlineshopping und Shopping im Allgemeinen geht. Es gibt zahlreiche Angebote und Rabatte, sodass viele Produkte günstiger zu erwerben sind. Somit stellt dieser Tag einen großen Vorteil für all jene dar, die sich vielleicht schon lange ein größeres Elektrogerät oder etwas anderes leisten wollten und darauf noch gespart haben.

Auch all jene, die beim Kauf von Weihnachtsgeschenken sparen wollen, profitieren vom Black Friday. Wer für Freunde, Familie und Bekannte noch das passende Präsent sucht, wird vielleicht an diesem großen Tag des Shoppens fündig und kann gleichzeitig ein paar Euros sparen.

Doch auch für Unternehmen bringt der Black Friday große Vorteile mit sich. Zwar bieten sie Rabatte und Vergünstigungen an, sodass es auf den ersten Blick so wirken könnte, als würden sie in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation ein Minusgeschäft machen. Dem ist allerdings nicht so.

Wer seine Rabatte als Firma sinnvoll einsetzt, macht an diesem besonderen Tag ein großes Plus. Immerhin sind die meisten Verbraucher voll auf Shopping aus – diese Chance sollte sich kein Unternehmen entgehen lassen. Denn während viele das ganze Jahr über sparen, ist die Stimmung am Black Friday wesentlich ausgelassener. Durch attraktive Vergünstigungen können Verbraucher dazu motiviert werden, einen Kauf zu tätigen.

Black Friday – Verbraucher sollten aufpassen

So viele Vorteile der Black Friday auch mit sich bringt – Verbraucher sollten dennoch aufpassen. Die wirtschaftliche Lage hat sich für viele Familien verschlechtert. Bei einigen sieht es so aus, dass die Preise sich zwar erhöhen, doch die Gehälter gleich bleiben. Es muss an grundsätzlichen Dingen wie Heizkosten und Lebensmitteln gespart werden. Die Aussichten sind für einige Haushalte nicht gerade rosig.

Aus diesem Grund sollte sich niemand zu einem Kauf von Produkten verführen lassen, die er gar nicht benötigt. Vielen hilft es womöglich, sich zuvor ein Limit zu setzen. So schlägt man nicht über die Stränge und gibt Geld aus, das man gar nicht hat. Das ist nämlich besonders beim Onlineshopping oft ein Problem.

Für Unternehmen gilt, den Black Friday als Chance zu sehen, sich aus wirtschaftlich schlechten Zeiten zu retten. Daher sollte die diesjährige Kampagne sinnvoll gestaltet und entsprechend vermarktet werden. So kann sich der große Shopping-Tag als wahrer Segen erweisen.