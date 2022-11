TELEKOM-FÜHRUNGSKRÄFTE VERSAMMELN SICH AUF DER WEMEET EUROPE UND SCHLIEẞEN DIE GLOBALE WEMEET-KONFERENZREIHE VON MOBILEUM FÜR 2022 AB

Zweitägige Konferenz zu den Themen 5G Enablement und Monetarisierung, Cloud-Umstellung, Cybersicherheit und mehr mit globalen Telekommunikationsführern

CUPERTINO, Kalifornien, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. („Mobileum"), der weltweit führende Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, hat kürzlich seine WeMeet Europe Konferenz in Porto, Portugal, abgeschlossen. WeMeet ist eine globale Konferenzreihe, die jährlich von Mobileum veranstaltet wird und auf der führende Vertreter der Branche zusammenkommen, um Themen und Möglichkeiten an der Schnittstelle von Telekommunikation und Technologie zu erkunden. WeMeet Europe war die letzte Konferenz der Serie 2022, nach WeMeet Americas in Miami und WeMeet Asia in Bangkok.