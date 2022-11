Mehrweg.Pro - Ihr Shop für professionelle Mehrwegverpackungen

[mehrweg.pro - 09.11.2022] Spulen wir kurz zurück. Ursächlich für die Belastungen, die durch Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen entstanden sind, ist die wachsenden Nachfrage hierfür als Resultat der Schnelllebigkeit unserer modernen Gesellschaft. Hohe Mobilität, Zeitmangel, Hektik, Arbeitssituation und teils auch Bequemlichkeit führten zu einem wahren Boom im Take Away Bereich. Goldene Zeiten für Lieferdienste, Gastronomen, Event-Caterer und Freizeit- sowie Fitness-Anbieter. Die kontinuierlich wachsende Nachfrage im To Go-Sektor wurde mit wenig Weitblick, insbesondere auf Nachhaltigkeit, daher bisher mit Einwegverpackungen bedient. Das Resultat - stetig wachsende Müllberge einhergehend mit kaum handle baren Umweltbelastungen.



Die gute Nachricht - Mehrweg.Pro hat für Sie die perfekte Mehrweg-Produktlösung! Unser Online-Shop ist spezialisiert auf langlebige, nachhaltige Mehrwegverpackungen für den Profi-Bedarf von Lieferdiensten, Gastronomen, Event-Catering, sowie Freizeit- und Fitness-Anbietern. In unserem Produkt-Portfolio setzen wir generell auf sehr gute Re-Use-Eigenschaften, hohe Produktqualität, Funktionalität, smarte Produkt-Features für die Erleichterung des Gastro-Workflows und "last but not least" natürlich auf 100% Recycelbarkeit für Kunststoff-Mehrwegverpackungen. Dabei können unsere Mehrwegvarianten preislich mit Einwegverpackungen mithalten und bringen sogar noch einige äußerst attraktive Produkteigenschaften mit sich.



So sind beispielsweise Flaschen und Gläser aus Tritan oder Borosilikat bruchsicher und sehen dabei aus wie Echt-Glas. Sagen Sie Glassplittern einfach ade und senken Sie das Risiko von Schnittverletzungen für Kunden und Personal. Außerdem sparen Sie durch den Einsatz von Mehrweg-Trinkgefäßen aus Kunststoffen unliebsame Kosten für Neuanschaffungen durch Abnutzung oder Glasbruch.



Ein echtes Highlight für Lieferdienste und Gastronomen sind unsere formschönen Mehrweg Menü-, Pizza- und Burger-Boxen. Sie halten die Produkttemperatur sehr gut konstant und sind clever mit Lüftungsschlitzen ausgestattet um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Natürlich sind unsere Food-Mehrwegboxen Spülmaschinen geeignet. Zudem können fertig vorbereitete To Go Speisen in den Mehrweg.Pro-Boxen im Kühlschrank zwischenlagert oder bei Bedarf in der Mikrowelle erwärmt werden. Aufgrund des robusten Materials zeichnen sich die Mehrweg.Pro Food-Boxen besonders durch ihre Langlebigkeit und ihre hervorragende Umweltbilanz aus.