Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Reduce

seit: 10.11.2022

Kursziel: 18,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: 19.04.2022: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduziren Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine REDUCE-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 15,20 auf EUR 18,10.



Zusammenfassung:

PNE hat die Q3-Ergebnisse veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die Zahlen für Q3 entsprachen unseren Prognosen. Der Umsatz stieg um 82% J/J und das EBITDA belief sich auf EUR3,6 Mio. gegenüber EUR-0,6 Mio. im Vorjahreszeitraum, was auf starke Stromproduktionszahlen zurückzuführen ist. PNE hat ihre EBITDA-Prognose für 2022 von EUR20 bis EUR30 Mio. bestätigt. Mit einem 9M/22-EBITDA von EUR21,1 Mio. liegt PNE bereits innerhalb des prognostizierten Bereichs. Da die Windverhältnisse im vierten Quartal saisonal stark sind und PNE plant, Projektverkäufe vor Ende 2022 abzuschließen, erwarten wir, dass das Unternehmen die Prognose übertreffen wird. Die deutsche Regierung plant eine Steuer auf so genannte Zufallsgewinne der Stromerzeuger aus verschiedenen Quellen, darunter Wind- und Solarkraft, zu erheben. Dies könnte die Erträge von PNE aus der Stromerzeugung ab Dezember 2022 verringern. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR18,10 (bisher: EUR15,20). Der Aktienkurs von PNE hat sich seit März mehr als verdoppelt und wurde in letzter Zeit von Übernahmespekulationen angetrieben, da der größte Aktionär angekündigt hat, dass er seinen 40%igen Anteil verkaufen möchte. Angesichts des 10-Jahres-Hochs des Aktienkurses und der hohen Bewertung der Aktie (Konsens 2023E EV/EBITDA: 32x) bleibt unser Rating auf 'Reduzieren'.





First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his REDUCE rating and increased the price target from EUR 15.20 to EUR 18.10.

Abstract:

PNE has reported Q3 results and held a conference call. Q3 figures were in line with our forecasts. Sales increased 82% y/y and EBITDA amounted to EUR3.6m versus EUR-0.6m in the prior year period due to strong power production figures. PNE has confirmed 2022 EBITDA guidance of EUR20m - EUR30m. With 9M/22 EBITDA of EUR21.1m, PNE is already within the guidance range. As wind conditions are seasonally strong in Q4 and PNE plans to conclude project sales before the end of 2022, we expect the company to exceed guidance. The German government plans to impose a tax on power producers' so-called windfall profits from various sources, among them wind and solar. This could lower PNE's power production earnings from December 2022 on. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR18.10 (previously: EUR15.20). PNE's share price has more than doubled since March and has recently been driven by takeover speculation since the largest shareholder has announced that he wants to sell his 40% stake. Given the 10y high in the share price and the high valuation of the stock (consensus 2023E EV/EBITDA: 32x), our rating remains Reduce.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25901.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die PNE Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 21,55EUR an der Börse Tradegate.