Recharge streckt finanzielle Mittel für anstehendes Bohrprogramm auf dem Projekt Brussels Creek vor, während die Bohrungen auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 weiterlaufen

Vancouver, BC, Kanada – 10. November 2022 - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) hat heute ein Update zu seinem anstehenden Bohrprogramm auf dem Kupfer-Gold-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops, BC, Kanada, für das das Unternehmen durch seine frühere Flow-Through-Finanzierung vollständig finanziert ist, veröffentlicht.

Recharge hat den Startschuss für das Projekt gegeben und Vorauszahlungen aus der Flow-Through-Finanzierung des Unternehmens in Höhe von insgesamt 200.000 $ für das anstehende Bohrprogramm getätigt. Ziel des 1.100 Meter umfassenden NQ-Bohrprogramms ist es, das Potenzial einer Kupfer-Gold-Mineralisierung ähnlich der auf der angrenzenden Mine New Afton, die im Besitz von New Gold Inc. NGD.V (Börsenwert von 962 Mio. $) ist, zu testen.

Weitere Aktualisierungen werden baldmöglichst zum Beginn des Bohrprogramms veröffentlicht.

Johan Shearer, qualifizierte Person für Recharge Resources, sagte: „Ich freue mich, dass wir jetzt die Abbaugenehmigungen für dieses sehnsüchtig erwartete Bohrprogramm haben, und wir gehen davon aus, dass die Bohrungen bald beginnen werden. Ein umfassender archäologischer Bericht wird bis 11. November 2022 erwartet, und die Gespräche mit der Kamloops Indian Band werden fortgeführt. Die vielversprechenden Ergebnisse aus der vorigen IP-Vermessung und das Potenzial, dass die Struktur und die geologische Beschaffenheit aus der benachbarten Mine New Afton von New Gold weiterverlaufen, könnten sich als äußerst wertvoll für das Projekt Brussels Creek und alle Aktionäre herausstellen.“

Außerdem läuft auch Recharges Bohrprogramm mit Produktionsdurchmesser auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien bis zur von Recharge anvisierten Produktionszone von 400 Metern weiter.

CEO David Greenway sagte: „Während die Bohrungen auf unserem Projekt Pocitos 1 in Argentinien weiterlaufen, freuen wir uns nun sehr über die Genehmigungen und darüber, dass wir die finanziellen Mittel für das anstehende Bohrprogramm auf Brussels Creek vorgestreckt haben. Wir danken Herrn Shearer und allen, die am Beratungs- und Bohrplanungsprozess beteiligt waren. Recharge engagiert sich für nachhaltige Explorations- und Abbauverfahren. Dies ist eine entscheidende Zeit für das Projekt Brussels Creek in BC und wir freuen uns auf das anstehende Bohrprogramm, mit dem zum für die Vertragsfirma frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen wird.