FSD Pharma berichtet über Abweisung der Klage des früheren CEO Dr. Raza Bokhari

Toronto, 10. November 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotech-Lösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, widmet – hat heute bekannt gegeben, dass die vom ehemaligen CEO des Unternehmens, Dr. Raza Bokhari, eingereichte Forderung in Höhe von 30,2 Mio. USD gestern, am 9. November 2022, abgewiesen wurde. Dr. Bokhari hatte vor dem Gericht Klage erhoben, mit der Begründung, er sei zu Unrecht gekündigt worden. Das mit der Klage befasste Schiedsgericht wies diese in vollem Umfang ab. Das Schiedsgericht verurteilte Dr. Bokhari außerdem zur Rückzahlung bestimmter Gelder an FSD Pharma und entschied, dass Dr. Bokhari auch die Kosten von FSD Pharma im Rahmen des Schiedsverfahrens zu tragen habe.

„Das Ergebnis des Schiedsgerichtsverfahrens stellt eine vollständige Rechtfertigung der Handlungen der derzeitigen Unternehmensführung und des Board of Directors von FSD Pharma in Bezug auf Dr. Bokhari vor, während und nach dem Proxy Fight im Jahr 2021 dar. Wir können unseren Aktionären mit Freude berichten, dass diese Klage vollständig zu unseren Gunsten entschieden wurde“, so Zeeshan Saeed, seines Zeichens Gründer, President und Executive Co-Chairman des Unternehmens.

„Wir haben immer daran geglaubt, dass die Vorwürfe von Dr. Bokhari gegen das Unternehmen jeglicher Grundlage entbehren. Es freut uns zu hören, dass das Gericht sich nun mit den Vorwürfen befasst hat. Wir freuen uns, dass wir die Angelegenheit hinter uns lassen und unsere Energie wieder auf die Weiterentwicklung unserer Arzneimittelkandidaten und die Wertschöpfung für unsere Aktionäre richten können“, so Anthony Durkacz, Gründer, interimistischer CEO und Executive Co-Chairman des Unternehmens.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, ein ultramikronisiertes PEA (Palmitoylethylamin) zur Behandlung von Entzündungskrankheiten. Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.