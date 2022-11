Alnatura blickt trotz leichter Umsatzdelle optimistisch in die Zukunft / Weiterhin hohes Expansionstempo / Große Kundenzufriedenheit / Start des Alnatura Lieferdienstes (FOTO)

Darmstadt (ots) - Alnatura hat das Geschäftsjahr 2021/2022, das am 30.09.2022

endete, mit einem Umsatz von 1,12 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Bio-Händler

aus dem hessischen Darmstadt verzeichnet damit einen leichten Umsatzrückgang von

2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Alnatura Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn blickt dennoch zuversichtlich in

die Zukunft. "Nach den überdurchschnittlichen Umsatzsteigerungen in den beiden

Pandemiejahren und angesichts der aktuellen Krisensituation hatten wir mit einem

wesentlich stärkeren Rückgang gerechnet. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere

Kundinnen und Kunden Alnatura treu geblieben sind und mit ihrem Einkauf den

Bio-Landbau und damit den Klimaschutz fördern. Insbesondere für unsere

Bio-Bauern ist dies ein gutes Signal."





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Alnatura Märkte: Viele Neu-Eröffnungen und Großumbauten35 Jahre nach der Eröffnung des ersten Alnatura Super Natur Marktes in Mannheim,damals der erste Bio-Supermarkt Deutschlands, ist das Alnatura Filialnetz zumEnde des Geschäftsjahres 2021/22 auf insgesamt 147 Märkte in 14 Bundesländernangewachsen. Stärkstes Bundesland ist weiterhin Baden-Württemberg mit 35Standorten, gefolgt von Bayern (24), Hessen (21) und Berlin (19).Sieben neue Alnatura Super Natur Märkte wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr2021/2022 eröffnet: in Frankfurt-Eschersheim, Eschborn, Singen, Schwerin,Braunschweig, Nürtingen und Hildesheim. Bei sechs weiteren Märkten gab esGroßumbauten, die dem Investitionsaufwand einer Neueröffnung entsprechen.Im bereits laufenden Geschäftsjahr gingen in Kiel der erste und in Köln einachter Alnatura Markt an den Start. Die starke Expansion wird auch in dennächsten Monaten fortgesetzt: Geplant sind Eröffnungen an vielen weiterenStandorten, unter anderem in Karlsruhe, Bad Homburg, Berlin (2x), Bad Kreuznach,Ludwigsburg, Neuenburg im Breisgau, Hürth und Lindau.Auszeichnungen für hohe KundenzufriedenheitGetrieben wird das Expansionstempo von der hohen Zufriedenheit der AlnaturaKundinnen und Kunden. Diese Zufriedenheit zeigt sich 2022 in zwei renommiertenAuszeichnungen: Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hatte in einerrepräsentativen Studie knapp 6.500 Haushalte zum Obst- und Gemüseangebot imEinzelhandel befragt: Die Alnatura Bio-Obst- und Gemüseabteilungen wurden in derStudie zu den besten in ganz Deutschland gewählt.Besonders gut bewertet wurde der hohe Anteil an regionalen Bio-Produkten, dieQualität, Auswahl, die fairen Preise und die kompetente Beratung. "Vor allem fürunsere Mitarbeitenden in den Alnatura Märkten ist der `Fruchthandel RetailAward´ eine erfreuliche Anerkennung für ihren täglichen Einsatz", betont