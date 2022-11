JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef Olaf Klinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Mit dem Jahr 2023 richte sich die Ambition des Unternehmens klar auf die mittelfristigen Ziele, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preise dürften im kommenden Jahr weiter vorteilhaft sein. Mit Blick auf die zukünftigen Kosten des Herstellers von Duft- und Aromastoffen gebe es allerdings Unsicherheiten./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 08:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 08:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 108,5EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m