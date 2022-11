Resonance Consultancy enthüllt die World's Best Cities 2023

New York (ots/PRNewswire) - Das weltweit tätige Beratungsunternehmen für Place

Branding hat heute in seinem jährlichen World's Best Cities Report die 100

besten Städte der Welt bekannt gegeben.



Resonance ist ein führender Berater in den Bereichen Tourismus, Immobilien und

wirtschaftliche Entwicklung. Die Best Cities-Rankings quantifizieren und

bewerten die relative Qualität der Orte, den Ruf und die wettbewerbsfähige

Identität der wichtigsten Städte der Welt mit mehr als einer Million Einwohnern.

Sie gelten als das ausführlichste Städteranking der Welt, das auf einer

originellen Methodik basiert, die sowohl Schlüsselstatistiken als auch

nutzergenerierte Bewertungen und Online-Aktivitäten auf Kanälen wie Google,

Facebook und Instagram analysiert.