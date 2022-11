HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf hohe Gewinne sorgen beim Lottovermittler Zeal Network für regen Kundenzulauf. Gerade rekordhohe Eurojackpots hätten Spieler angelockt, hieß es am Donnerstag bei der Vorlage von Geschäftszahlen. Allein im dritten Quartal meldeten sich demnach 208 000 Neukunden an. Seit Jahresanfang seien es damit 501 000 Neukunden. Beim Umsatz und Gewinnziel für 2022 sieht die Unternehmensführung Zeal auf Kurs. Für die Aktien ging es dennoch abwärts. So gab es beim operativen Ergebnis im dritten Quartal einen Dämpfer.

Die Papiere fielen bis zum Nachmittag um dreieinhalb Prozent auf 26,70 Euro, während der Nebenwerte-Index SDax um fast eineinhalb Prozent zulegte. Damit ist die Luft aus der jüngsten Erholung bei Zeal erst einmal raus. So war der Kurs Ende Oktober bis auf 24,65 Euro eingeknickt. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage steht für 2022 nun wieder ein Verlust von rund einem Drittel auf dem Kurstableau.

Dank des Kundenzustroms steigerte Zeal den Umsatz von Januar bis Ende September im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 74,5 Millionen Euro. Obwohl das Unternehmen deutlich mehr Geld für Werbung ausgab, stieg der operative Gewinn (Ebitda) um ein Viertel auf 22 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 12,1 Millionen Euro übrig, nach 7,3 Millionen vor einem Jahr.

Allerdings sah es im dritten Quartal weniger rosig aus. Hier erzielte Zeal ein operatives Ergebnis von gut 5,5 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es mit fast 7 Millionen noch gut ein Viertel mehr.

Im Gesamtjahr sollen weiterhin ein Umsatz von mindestens 105 Millionen Euro sowie ein bereinigter operativer Gewinn von mindestens 30 Millionen Euro erreicht werden./mis/lew/he