NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten im frühen Handel ein Kursfeuerwerk hingelegt. Vor allem die in den vergangenen Monaten unter Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte waren heiß begehrt.

Der Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit August und notierte 2,61 Prozent im Plus bei 33 361,14 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 4,08 Prozent auf 3901,55 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schnellte um 5,43 Prozent auf 11 383,66 Punkte hoch.