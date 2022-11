Seite 2 ► Seite 1 von 2

Itzehoe (ots) - Mehr Innovationen und Patente für Deutschlands Energie- undMobilitätswende: Mit der Erweiterung des Standortes in Itzehoe baut CUSTOMCELLS(https://www.customcells.de/) die Kapazitäten des Unternehmens im BereichForschung und Entwicklung sowie Kleinserienproduktion deutlich aus. Im Beiseinvon Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik erfolgte heute der Spatenstichfür den zukunftsweisenden Neubau des Unternehmens, der es CUSTOMCELLSermöglicht, künftig noch schneller zu wachsen - und gleichzeitig seinenMitarbeitenden einen nachhaltigen und hochmodernen Arbeitsplatz zu bieten."Das Gelingen der Mobilitätswende ist ganz wesentlich mit leistungsfähigenBatterien verbunden. Und damit diese auf die jeweiligen Kundenbedürfnissemaßgeschneidert entwickelt und produziert werden können, müssen wir beiCUSTOMCELLS noch schneller wachsen als bisher", sagte Dirk Abendroth, CEO derCUSTOMCELLS Holding anlässlich des Spatenstiches. Konkret plant das Unternehmen,die Zahl der Patentanmeldungen massiv zu erhöhen. Bereits ab dem kommendem Jahrplant der Batteriezellenhersteller eine Vielzahl neuer Patente im Bereich derBatteriezellen-Technologie einzureichen. Damit unterstreicht das Unternehmenauch seine Stellung als Premium-Akteur in der Industrie. Der Neubau wirdCUSTOMCELLS dabei helfen, die Entwicklungsgeschwindigkeit dauerhaft hochzuhalten- und sogar noch weiter zu steigern.Nachhaltiger Bau für innovative ProzesseDas Grundstück, auf dem das moderne Bürogebäude entsteht, umfasst eine Flächevon 10.251 m², also rund einen Hektar. CUSTOMCELLS hat sich zudem die Optiongesichert, das Grundstück um zusätzliche 5.749 m² in den kommenden fünf Jahrenzu erweitern. Der moderne Holzbau entsteht in elementierter, serieller und damitbesonders ressourcenschonender Bauweise. Die Holzkonstruktion ermöglichtobendrein einen beschleunigten Bauprozess, sodass das Gebäude bereits imkommenden Spätsommer bezugsfertig sein soll. Außerdem soll mit dem Neubau eineProduktions- und Lagerhalle auf dem Gelände entstehen. Die Planungen dafür sindbereits weit fortgeschritten."Wir haben in den vergangenen Jahren erheblich in den Standort investiert, habenneue Prozess- und Anlagentechnik etabliert und ein offenes, ergebnisorientiertesMindset in unserem Unternehmen geschaffen. Mit der Erweiterung des Standortesschaffen wir für unser Team nun die dazu passende Umgebung, die es ihnenermöglicht, ihre ganze Innovationskraft zu entfalten", sagt Jan Diekmann,Director of Technology & Operations bei CUSTOMCELLS. Dafür bieten die Neubautenneben zusätzlichen Flächen auch die Möglichkeit, die Raumaufteilung durchflexibel verschiebbare Wände auch an zukünftige Anforderungen und