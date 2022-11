Erklärvideo-Pionier simpleshow trägt mit neuer Webseite wachsender Plattform Rechnung (FOTO)

Berlin, Deutschland (ots) - Die marktführende Erklärvideo-Plattform simpleshow

präsentiert sich in einem neuen Look und mit neuen Funktionen.



Mit einer neuen Webseite vereint https://simpleshow.com/de ab sofort ihr

Angebotsportfolio in einer Webpräsenz. Die optisch wie inhaltlich überarbeitete

simpleshow Plattform-Webseite gibt Nutzern einen klaren Überblick über die Tools

und Dienstleistungen, die simpleshow für die Erstellung einfacher Erklärvideos

bietet. Die Neugestaltung bietet ein ultimativ benutzerfreundliches Erlebnis mit

verbesserter Navigation und einem modernen Erscheinungsbild. Kunden finden

darüber hinaus Inhalte und Angebote für Ihre spezifischen Einsatzgebiete.