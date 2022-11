Erhöhte Wechselbereitschaft zum Jahresende So lassen sich potenzielle Bewerber von der eigenen Zahnarztpraxis überzeugen (FOTO)

Osnabrück (ots) - Die Zeit um den Jahreswechsel herum stellt die Hochsaison auf

dem Arbeitsmarkt dar. Überraschend ist das nicht, denn viele Menschen entwickeln

hier gute Vorsätze und wünschen sich eine Veränderung. So schlägt sich der

Zauber eines neuen Jahres bei vielen Menschen auch in beruflicher Hinsicht

nieder. Das ist eine große Chance für Zahnarztpraxen, die sie bewusst für ihre

Mitarbeitergewinnung nutzen sollten. Schließlich können sie zum Jahreswechsel

besonders leicht Fachkräfte von einem Wechsel überzeugen.



"Zum Jahresende ist nicht nur die Motivation der Arbeitnehmer am höchsten,

sondern auch passive Kandidaten lassen sich leichter für einen neuen Job

begeistern", verrät der auf die Mitarbeitergewinnung für Zahn- und

Fachzahnarztpraxen spezialisierte Leo McGuire. Damit sollten Praxen aber jetzt

schon starten - wer die vielen Wechsler mitnehmen möchte, sollte spätestens im

Dezember noch aktiv werden.