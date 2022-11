Trintech feiert das 10-jährige Bestehen von Cadency by Trintech

DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 10. November 2022 / „The Avengers“ fanden sich 2012 zusammen und haben in den letzten 10 Jahren zahlreiche Bösewichte besiegt. In ähnlicher Weise haben sich die Finanz- und Technologieexperten von Trintech im Jahr 2012 zusammengetan, um Cadency auf den Markt zu bringen - die weltweit erste End-to-End-Record-to-Report-SaaS-Lösung, die die Art und Weise verändert, wie Finanz- und Buchhaltungsexperten in Unternehmen weltweit ihre Abschlüsse erstellen. Seitdem hat sich Trintech darauf konzentriert, den Superhelden des Finanz- und Rechnungswesens dabei zu helfen, manuelle Arbeit durch die Standardisierung, Rationalisierung und Automatisierung ihrer Finanzabschlussprozesse zu beseitigen.

„Die Arbeit eines CFO hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich weiterentwickelt, wobei CFOs als wichtige Superhelden innerhalb ihrer Unternehmen fungieren. Heute feiern wir das 10-jährige Bestehen von Cadency und die Rolle, die Cadency dabei gespielt hat, globalen Unternehmen dabei zu helfen, Sorgen bei der Compliance zu beseitigen, nicht abgestimmte Bilanzen wieder in Einklang zu bringen und für Stabilität in der Welt des Transaktionsabgleichs zu sorgen“, so Teresa Mackintosh, CEO von Trintech. „Die letzten drei Jahre haben den Finanzabteilungen noch mehr abverlangt, da die Pandemie neue Herausforderungen und höhere Erwartungen mit sich brachte. CFOs müssen agiler sein als je zuvor und jederzeit über genaue und zugängliche Daten verfügen, was Lösungen wie Cadency zu einem Muss in ihrem Superhelden-Werkzeuggürtel macht.“

In den letzten zehn Jahren hat Cadency Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, den gesamten Record-to-Report-Prozess (in etwa: von der Aufzeichnung zur Berichterstattung) in einem standardisierten Kontrollrahmen zu rationalisieren und zu automatisieren. Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Einführung von Cadency und der Veröffentlichung von Cadency 10.3 in dieser Woche hat Trintech einen Blick darauf geworfen, wie die Helden von Marvel und die Helden des Finanz- und Rechnungswesens in den letzten zehn Jahren einige beeindruckende Statistiken aufgestellt haben: