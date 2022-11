Yanfeng stellt neues Konzeptfahrzeug XiM23 in Europa vor

Neuss (ots) - Mit dem Konzeptfahrzeug "E X perience i n M otion 2023" (XiM23)

präsentiert Yanfeng seine Vision eines ganzheitlichen Luxuserlebnisses für

zukünftige Mobilitätsanwendungen. Auf Grundlage der kürzlich veröffentlichten

Luxusforschungsstudie des Unternehmens zeigt der XiM23 anhand von Erlebnismodi

im Innenraum, wie die Integration digitaler Technologien und Innovationen die

Funktionen des Interieurs in ein nutzerzentriertes Luxuserlebnis verwandeln.



"Bei der Diskussion darüber, wie sich Luxus entwickeln wird, kristallisieren

sich in Gesprächen mit unseren Kunden zwei Denkrichtungen heraus", erklärt Tim

Shih, Vice President of Design and User Experience bei Yanfeng Technology (YFT).

"In der ersten wird das Nutzererlebnis von digitalen Technologien bestimmt,

während die zweite auf traditionelle Statussymbole wie hochwertige Materialien

und Verarbeitungen setzt. Unsere Forschung hat gezeigt, dass eine Luxuslösung

weder das eine noch das andere ist, sondern vielmehr eine dynamische Kombination

aus beidem, um ganzheitliche und hochgradig personalisierte Innenraumerlebnisse

zu schaffen. Wie das aussehen kann, haben wir im XiM23 veranschaulicht."