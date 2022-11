BERLIN (dpa-AFX) - Die Länder haben Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mangelnde Unterstützung bei der Finanzierung der Justiz vorgeworfen. Anders als im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP verankert, gebe es bisher keinen Rechtsstaatspakt 2.0, kritisierten die Justizministerinnen und -minister aller Länder am Donnerstag bei der Justizministerkonferenz (Jumiko) in Berlin. In einer gemeinsamen Erklärung forderten sie die Ampelkoalition auf, den zugesagten Pakt ohne Abstriche umzusetzen. "Die Bundesregierung muss sich an dieser Ankündigung messen lassen", betonte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Ressortchef Georg Eisenreich (CSU).

Der Rechtspakt war das überstrahlende Thema der Konferenz. Die Länder warfen Buschmann vor, sich nicht genügend für die Interessen der Justiz einzusetzen. "Das war ein Stück weit ernüchternd", konstatierte Hamburgs Justizministerin Anna Gallina (Grüne). "Es gibt einen deutlichen Dissens zwischen Bund und Ländern", sagte Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU).