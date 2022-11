(Im letzten Satz des ersten Absatzes muss es Renditen heißen.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Inflationsdruck in den USA hat im Oktober stärker als erwartet nachgelassen. An den Finanzmärkten wird jetzt auf künftig geringere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed spekuliert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 7,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,9 Prozent gerechnet. Die Reaktion an den Finanzmärkten war deutlich: Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, Aktienkurse zogen an und der Dollar gab nach.

Im September hatte die Inflationsrate noch 8,2 Prozent betragen. Es ist der vierte Rückgang der Rate in Folge. Die Inflation liegt aber immer noch deutlich über dem Inflationsziel der Notenbank von zwei Prozent. Die Kerninflationsrate, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, fiel von 6,6 Prozent auf 6,3 Prozent. Auch hier war der Rückgang stärker als erwartet. Im Monatsvergleich stieg die Gesamtinflation ebenfalls weniger stark als erwartet. Sie legte im Oktober um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet worden.