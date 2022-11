WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag in einem sehr starken internationalen Börsenumfeld fester aber mit unterdurchschnittlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX gewann 1,05 Prozent auf 3178,12 Punkte. An der Wall Street legte der Dow Jones im Verlauf um mehr als drei Prozent und der Nasdaq Composite um mehr als sechs Prozent zu. In Frankfurt verbuchte der Dax ein Plus von 3,5 Prozent.

Der eindeutige Impulsgeber an den Finanzmärkten waren unerwartet niedrige US-Inflationsdaten, welche auf weniger stark steigenden US-Leitzinsen hindeuten könnten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise in den USA im Oktober um 7,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 7,9 Prozent gerechnet. Im September hatte die Inflationsrate noch 8,2 Prozent betragen. Es ist der vierte Rückgang der Rate in Folge und beflügelte damit an den internationalen Finanzmärkten beachtlich.