Innsbruck (ots) - "Unternehmen statt unterlassen - Technologie. Innovation.Standort. Werte." | Ausverkauftes Event im Congress Innsbruck | Live-Zuschaltungmit Wladimir KlitschkoZum 31. Mal trafen sich hochkarätige Unternehmer/innen, Entscheidungstragendeund Interessierte im Rahmen des Tiroler Wirtschaftsforums. In der ausverkauftenDogana im Congress Innsbruck fanden sich über 400 Besucherinnen und Besucherein, um an Vorträgen, Gedankenaustausch und Networking unter dem Motto"Unternehmen statt unterlassen - Technologie. Innovation. Standort. Werte."teilzunehmen. Renommierte Vortragende, wertvolle Impulse, und vielfältigeMöglichkeiten für Kontakte und Dialog sowie eine Live-Zuschaltung des ehemaligenBox-Profis Wladimir Klitschko machten die Veranstaltung zum Highlight desJahres.Bereits vor Beginn der Veranstaltung lud ein "Business Breakfast" zum lockerenAustausch und Networking mit Kunden, Partnern und Freunden ein. Währenddessenbot sich im Foyer die Gelegenheit, mit Start-ups und jungen Unternehmern aus derRegion in Verbindung zu treten und sich über künftige Partnerschaften undInvestments zu unterhalten. Ein weiteres Highlight ermöglichte das Team desTiroler Start-Ups Holo-Light, das den Gästen die faszinierende Welt derAugmented Reality näherbrachte.Nachdem Landeshauptmann von Tirol Anton Mattle die Veranstaltung offiziell amPodium eröffnete, führte Alois Vahrner, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung,durch einen spannenden Tag mit hochaktuellen Vorträgen und mitreißendenDiskussionen. Auch in diesem Jahr konnte die Industriellenvereinigung Tirolgemeinsam mit MCI | Die Unternehmerische Hochschule® als Partner hochkarätigeinternationale Speaker für das Event gewinnen:- Hanna Hennig | Chief Information Officer, Siemens AG, München- Axel Paeger | Gründer & CEO, AMEOS Gruppe, Zürich- Karl Lamprecht | Vorsitzender des Vorstands, ZEISS Gruppe, Oberkochen- Georg Kofler | Medienunternehmer, Hauptaktionär & Chairman, Social Chain AG,Juror & Investor in der Fernsehshow "Die Höhle der Löwen", Berlin & München- Hans-Lothar Domröse | General und NATO-Befehlshaber a.D., Brunssum- Hans-Holger Albrecht | Chairman von Storytel, Stockholm / VEON Ventures,Amsterdam / Scout24, München und Deezer, ParisEine fesselnde Gesprächsrunde zum Thema "Entrepreneurship in Tirol" mit SusanneHaspinger, Co-Gründerin und CFO von Holo-Light, Unternehmer Georg Kofler, undMCI-Rektor Andreas Altmann erlaubte hautnahe Einblicke in die Start-Up Szene undrundete das vielfältige Programm am Podium ab.Als zusätzlicher Höhepunkt wurde der mehrfache Weltmeister Wladimir Klitschkoals Gast via Livestream digital zugeschaltet. Zahlreiche Zusehende vor Ort undonline verfolgten das bewegende Interview, in dem er die verheerendenAuswirkungen des russischen Angriffskriegs auf seine Heimat und Europaschilderte.Tiroler WirtschaftsforumDas Tiroler Wirtschaftsforum ist seit mehr als 30 Jahren der alljährlicheTreffpunkt für international herausragende Expertinnen und Experten,Entscheidungstragende und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaftund Gesellschaft. Zu anregenden Podiumsdiskussionen und Vorträgen vonSpitzenreferentinnen und -referenten bietet es die ideale Gelegenheit fürDiskussionen und persönliche Kontakte mit Geschäftspartnern, die weit über Tirolhinausgehen. Die Veranstaltung wird alljährlich von der IndustriellenvereinigungTirol und dem MCI | Die Unternehmerische Hochschule® organisiert.Mehr Informationen & Fotos Klicken Sie Hier(https://www.mci.edu/de/medien/news/4572-tiroler-wirtschaftsforum-2022)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5367206OTS: MCI Austria