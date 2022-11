PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Eine Ausnahme bildete die von den Schwergewichten gehemmte Budapester Börse. Die unerwartet niedrigen US-Inflationszahlen sorgten in den USA und Europa für gute Stimmung an den Aktienmärkten. So sahen die Marktbeobachter Anzeichen, dass die Inflation den Gipfel überschritten habe, was bei den nächsten Zinsentscheidungen etwas Druck von der US-Notenbank Fed nehmen sollte.

Der ungarische Bux stach mit minus 1,84 Prozent auf 43.164,34 Punkte negativ hervor. Hier belasteten besonders die OTP-Aktien, die nach Vorlage von Zahlen 3,2 Prozent einbüßten. Die schwer gewichteten Papiere von Richter Gedeon und Mol verloren jeweils 1,1 Prozent.