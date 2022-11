5G Summit und User Congress 2022 ZTE als Vorreiter der digitalen Transformation

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ),

ein weltweit führender Anbieter von Informations- und

Kommunikationstechnologielösungen, hat heute den Startschuss für den 5G Summit

und User Congress 2022 am Lago Maggiore in Stresa, Italien, gegeben.



ZTE veranstaltet den diesjährigen 5G Summit und User Congress am 8. und 9.

November 2022 unter dem Motto "Inspire the Digital Transformation". Verschiedene

Vordenker, Branchenpartner, führende Analysten von GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP

und Global Data, führende Betreiber und viele andere nehmen an der Veranstaltung

teil und werden über ihre wichtigsten Erkenntnisse berichten. Zu der zweitägigen

Veranstaltung wurden über 300 Teilnehmer aus mehr als 70 Unternehmen eingeladen,

und über 50 Gäste werden über 5G-Cases, erfolgreiche Ökosysteme, digitale

Transformation, B5G sowie Umweltschutz und Nachhaltigkeit sprechen.