China Matters berichtet Wie die Verkehrsinfrastruktur eine hochwertige Entwicklung der Provinz Guizhou Chinas fördern kann

Beijing, China (ots) - China Matters veröffentlicht eine Talkshow-Serie über die

Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Die sechsteilige Talkshow

mit dem Titel "The Talk with Guizhou" lädt sechs Gäste aus China und dem Ausland

ein, um ihre Ansichten zu Themen sowie der Förderung der ländlichen

Wiederbelebung zu teilen, wie die lokale Kultur der Tourismusindustrie einen

Schub verleihen kann und wie die Provinz ein besseres Ökosystem aufbauen kann.



In dieser Episode spricht China Matters mit Li Hongchang, Professor an der

School of Economics and Management der Beijing Jiaotong University. Er teilt mit

uns die Rolle, die der Transport für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung

von Guizhou spielt und was man aus den Erfahrungen der Provinz bei der Förderung

eines hochwertigen Wachstums lernen kann.