Nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Zahlen zur Inflation in den USA sind Nasdaq und andere US-Inidzes in Feierlaune! Der Nasdaq steigt um +6% - das ist der größter Anstieg seit April 2020, als die Rally nach dem Corona-Crash einsetzte. Aber was ist heute der Unterschied zu 2020? Damals hatte die Fed und andere Notenbanken massiv Liquidität in die Märkte geschüttet - derzeit aber passiert das Gegenteil! Zwar wird die Fed die Zinsen nach der niedrigeren Inflation wohl nicht mehr so stark anheben - aber die Wirkung der schnellsten Zins-Anhebung der Geschichte kommt erst noch auf uns zu. Während also 2020 die große Hebelung aufgrund von ultrabilligem Geld begann, sind wir nach wie vor in einem Prozess der großen Ent-Hebelung. Daher ist die aktuelle Euphorie mit Vorsicht zu betrachten: nicht Inflation ist das Problem der Märkte, sondern der absehbar scharfe Abschwung der Wirtschaft und die Ent-hebelung..

Hier der Link zum Webinar: http://y2u.be/RGUalyioKzc

Hinweise aus Video:

1. Inflation und Fed: Kommt jetzt die Jahresendrally?

2. Gold zu Dow Jones-Relation: Indikator für Inflation und Wirtschaft

Das Video "Inflation niedriger - Jahresendrally garantiert bei Nasdaq & Co?" sehen Sie hier..