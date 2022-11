RBC stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer habe auf den ersten Blick gut abgeschnitten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Reifengeschäft von Einmaleffekten profitiert, die sich 2023 umkehren könnten, und der Ersatzteilemarkt schwäche sich ab. Zudem könnte eine schwächere Konsumnachfrage auch die Nachfrage nach Automobilen schmälern./la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 11:28 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 11:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +7,62 % und einem Kurs von 59,60EUR an der Börse Tradegate.