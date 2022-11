Tomorrow.Mobility stellt zukunftsweisende Initiativen und Projekte für die Mobilität vor

Die zweite Austragung des Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), der internationalen Veranstaltung zur Förderung neuer Modelle nachhaltiger Mobilität, findet vom 15. bis 17. November auf der Gran Via in Barcelona statt und steht unter dem Motto „What Moves You?". Der TMWC wird mehr als 80 nationale und internationale Experten und hundert Unternehmen zusammenbringen, die ihre Initiativen und Projekte vorstellen, um auf die Herausforderungen zu reagieren, denen sich die Gesellschaft im Bereich der Mobilität stellen muss. Die Veranstaltung findet parallel zum Smart City Expo World Congress statt.

BARCELONA, Spanien, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Themen wie das Engagement der öffentlichen Verwaltungen für den öffentlichen Verkehr und die Schaffung emissionsarmer Zonen vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrise und Klimakrise, Mobilität als Dienstleistung (MaaS), Mikromobilität und urbane Luftmobilität werden im Konferenzprogramm behandelt.