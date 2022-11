Densitas kündigt Präsentationen auf RSNA an, Forschung validiert intelliMammo zur Qualitätsverbesserung in der Mammographie

HALIFAX, Nova Soctia, 10. November 2022 /PRNewswire/ -- Densitas Inc., ein weltweiter Anbieter von KI-Lösungen für die digitale Mammographie und das Brustscreening, gab bekannt, dass drei Studien zur Qualitätsverbesserung auf der wissenschaftlichen Jahrestagung 2022 der Radiological Society of North America (RSNA) in Chicago vorgestellt werden.

Bei der Brustkrebs-Früherkennung hängen die Diagnosesicherheit und die Erkennung von Brustkrebs von qualitativ hochwertigen Bildern ab. Frühere Audits haben gezeigt, dass bis zu 50 % der Mammographien nicht den Standards für die Bildqualität entsprechen. 80 % davon sind auf eine schlechte Positionierung zurückzuführen.