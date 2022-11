Übergeordnet steckt Apple noch immer seit Jahresanfang in einem intakten Abwärtstrend, innerhalb dessen ging es bis Mitte Juni auf 129,04 US-Dollar abwärts. Nach einem erneuten Test der oberen Begrenzung kamen wieder Verluste auf, diese reichten bis Mitte Oktober auf 134,37 US-Dollar abwärts. Ausgerechnet dort versucht Apple nun einen Doppelboden aufzustellen und einen untergeordneten Trendwechsel zu vollziehen. Mithilfe weiterer Käufer könnte dies auch gelingen, am übergeordneten Abwärtstrend würde dies allerdings Altlastensanierung nichts ändern. Die Produktionsausfälle der iPhone-Modelle in China und das bevorstehende Weihnachtsgeschäft könnten noch für eine böse Überraschung sorgen.

Produktion eingeschränkt