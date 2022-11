Die Versicherer stellen sich den Herausforderungen der sozialen Nachhaltigkeit, sagt die Geneva Association

Zürich (ots/PRNewswire) - In einer Zeit, in der die Erwartungen der Stakeholder

an eine stärkere soziale Wirkung von Unternehmen zunehmen, hebt ein neuer

Bericht der Geneva Association, The Role of Insurance in Promoting Social

Sustainability (Die Rolle der Versicherung bei der Förderung sozialer

Nachhaltigkeit), den großen, inhärenten sozialen Nutzen der Versicherung hervor,

indem sie Menschen und Unternehmen finanzielle Stabilität und Sicherheit bietet.

Die Geneva Association schätzt, dass die Versicherer durch

Versicherungsansprüche und Leistungsauszahlungen jährlich 5-5,5 Billionen USD

zur globalen finanziellen Widerstandsfähigkeit beitragen.



Um die soziale Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben, rät der Bericht den

Versicherern, ihre Aktivitäten im Bereich Impact Underwriting und Investieren

sowie die Due-Diligence-Prüfung von Risiken im Zusammenhang mit ihren Kunden,

Investitionspartnern und Geschäften - von Menschenrechtsverletzungen bis hin zu

algorithmischen Verzerrungen - zu verbessern.