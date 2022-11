Domino Day, Kommentar zum Kryptomarkt von Alex Wehnert

Frankfurt (ots) - Der 9. November könnte als "Domino Day" in die Geschichte des

Kryptomarkts eingehen. Unter diesem Titel liefen im Fernsehen früher

Veranstaltungen, in deren Rahmen Weltrekorde an gefallenen Spielsteinen in einer

Kettenreaktion aufgestellt werden sollten. Ein solcher Domino-Effekt dürfte sich

bei einer Insolvenz der Kryptobörse FTX auch durch die Digital-Assets-Branche

ziehen - mit anderen Handelsdienstleistern, Lendern, Brokern und Hedgefonds als

Spielsteinen, die der Reihe nach und in zunehmend rapider Geschwindigkeit

umkippen.



Schließlich sind FTX, ihr Gründer Sam Bankman-Fried und dessen Tradinghaus

Alameda Research eng mit dem restlichen Krypto-Ökosystem verbunden. Alameda

kündigte am Donnerstag an, den Handel einzustellen. Und dass FTX in die Pleite

rutscht, ist bereits seit Mittwochabend noch ein gutes Stück wahrscheinlicher

geworden. Denn zu diesem schicksalhaften Zeitpunkt zerschlug sich die Hoffnung

auf eine Rettung durch Marktführerin Binance, die am Dienstag noch überraschend

Übernahmeabsichten in Bezug auf die angeschlagene Konkurrentin erklärt hatte. So

stieß Binance bei ihrer Due Diligence auf eine massive Lücke zwischen Assets und

Verbindlichkeiten von FTX - diese soll sich auf bis zu 8 Mrd. Dollar belaufen.