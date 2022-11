NFTSTAR und Neymar Jr. veröffentlichen Beastmode Metaverse HUMAN NFT Drop

Shanghai (ots/PRNewswire) -



- MINTING-ZEIT beginnt am 11. November um 14:00 Uhr UTC.

- Neymar Jr. wird NFT-Start am 11. November um 15:00 Uhr UTC live auf Facebook

streamen.



The9 Limited (Nasdaq: NCTY) ("The9"), ein etabliertes Internetunternehmen, hat

kürzlich bekannt gegeben, dass seine NFT-Community NFTSTAR in Zusammenarbeit mit

dem brasilianischen Profifußballer Neymar da Silva Santos Júnior die nächste

Serie exklusiver NFTs herausbringt.





Die Zusammenarbeit war bisher ein großer Erfolg. Die erste Veröffentlichung vonBeastmode Metaverse mit dem Namen "JungleVIBES" erreichte weltweit über 60.000Freemints und einen großen Teil der ständig wachsenden Fangemeinde von NeymarJr.Beastmode Metaverse freut sich auf die Veröffentlichung der nächstenSonderausgabe für die größten Fans von Neymar Jr. und des Projekts mit dem Titel"Beastmode Metaverse x Neymar Jr.: Episode 01 - HUMAN" am 11. November weltweit.Nachstehend finden Sie die Veröffentlichungszeiten in wichtigen Regionen:11. November, Mint-Launch-Events:- Livestream: Neymar Jr. Facebook-Seite (https://www.facebook.com/neymarjr/)15:00 Uhr UTC- Twitter: auf @THENFTSTAR (https://twitter.com/THENFTSTAR) um 14:30 Uhr UTC11. November Minting-Zeit:- Beastlist Mint: 6:00 Uhr PST | 9:00 Uhr EST/LATAM | 14:00 Uhr UTC- Junglelist Mint: 7:00 Uhr PST | 10:00 Uhr EST/LATAM | 15:00 Uhr UTC12. November Minting-Zeit:- VIBElist Mint: 7:00 Uhr PST | 10:00 Uhr EST/LATAM | 15:00 Uhr UTCBesuchen Sie https://nftstar.com/ für Informationen zu Beastlist, Junglelist undVIBElist.Im Anschluss an den neuen Drop wird Neymar Jr. an einem NFT-Launch-Livestreamauf seiner offiziellen Facebook-Seite teilnehmen, in dem er die neue NFT-Episode01 erläutert und zur offiziellen Minting-Zeit am 11. November die Gewinner vonder Veranstaltung des Beastmode Football Festival bekannt gibt. JedesNFT-Sammelstück hat einen Eintrag in der Blockchain, und die Nutzer werden dasEigentum an dem einzigartigen NFT-Sammelstück durch den Kauf auf derNFTSTAR-Plattform oder durch den Handel auf Sekundärmärkten erwerben.Während des Livestreams und der offiziellen Minting-Zeit wird Neymar Jr. einigeInformationen und Überlieferungen zu Episode 02 anpreisen, die bisher noch nichtenthüllt wurden - ein Ereignis, das seine größten Fans und NFT-Sammler nichtverpassen sollten. Auf in den Beastmode! Schließen Sie sich der Bewegung an!Informationen zu The9 LimitedThe9 Limited (The9) ist ein Internetunternehmen, das 2004 an der Nasdaq notiertwurde. The9 hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales, diversifiziertesHightech-Internetunternehmen zu werden. Es ist im Blockchain-Geschäft tätig undbeschäftigt sich unter anderem mit der Durchführung von Kryptowährungs-Miningund dem Betrieb der Non-Fungible-Token-Plattform NFTSTAR.