Asiens einflussreichstes Web3-Geschäftsforum bringt Branchenexperten zusammen, die in internationale Märkte expandieren möchten

Taipeh (ots/PRNewswire) - Das CCC-WEB3 Future Business Forum 2022, ausgerichtet

vom Web3-Geschäftsberatungsunternehmen C-Cubed (https://c-cubed.co/) , ist eines

der einflussreichsten Web3-Geschäftsforen in Asien.



Die Veranstaltung brachte eine Reihe von Unternehmen und Organisationen

zusammen, darunter Alpacadabraz, Amber Group, CoolBitX, Crypto.com, JS-Adways

Media, Mafia Capital, Metap Inc, Metasens, OKX, Red Building Capital and

RE:DREAMER Lab sowie die Taiwan Association for Blockchain Ecosystem Innovation.