Densitas kündigt Präsentationen auf RSNA an, Forschung validiert intelliMammo(TM) zur Qualitätsverbesserung in der Mammographie

Halifax, Nova Soctia (ots/PRNewswire) - Densitas® Inc., ein weltweiter Anbieter

von KI-Lösungen für die digitale Mammographie und das Brustscreening, gab

bekannt, dass drei Studien zur Qualitätsverbesserung auf der wissenschaftlichen

Jahrestagung 2022 der Radiological Society of North America (RSNA) in Chicago

vorgestellt werden.



Bei der Brustkrebs-Früherkennung hängen die Diagnosesicherheit und die Erkennung

von Brustkrebs von qualitativ hochwertigen Bildern ab. Frühere Audits haben

gezeigt, dass bis zu 50 % der Mammographien nicht den Standards für die

Bildqualität entsprechen. 80 % davon sind auf eine schlechte Positionierung

zurückzuführen.





Die drei Präsentationen des Qualitätsverbesserungsberichts bewerten dasKI-Instrument intelliMammo(TM) von densitas® zur Qualitätsverbesserung in derMammographie.Informationen zu den Abstracts finden Sie im Folgenden:Can A.I. Support Mammography Image Quality Improvement? (Kann KI dieVerbesserung der Bildqualität in der Mammographie unterstützen?) Hauptautorin:Georgia Spear, MDDatum/Uhrzeit: Dienstag, 29. November 2022 / 9:00 bis 9:30 Uhr (Central Time)Ort: Learning Center - QI DPSEine evidenzbasierte Bewertung der Qualitätsverbesserung bei der Positionierungerfordert ein Benchmarking der Fehlerraten auf Bevölkerungsebene, an denen dieInitiativen zur Qualitätsverbesserung gemessen werden können. Einenicht-subjektive und standardisierte Qualitätsbewertung ist die Grundlage fürdas Benchmarking. Als ersten Schritt zur Erstellung bevölkerungsbezogenerBenchmarks für die Fehlerraten bei der Positionierung von Mammographiegeräten amNorthShore University HealthSystem soll diese Studie die Fähigkeit einesKI-Instruments validieren, das standardisierte Bewertungen derPositionierungsqualität erstellt, um die erwarteten Zusammenhänge zwischenPositionierungsfehlern und unterschiedlichen Patienten- und Aufnahmeparameternzu erfassen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Brustdichte, Brustvolumen,Brustfläche, Brustdicke und Kompressionsdruck mit zahlreichenPositionierungsfehlern verbunden waren.Investigating the Feasibility of Using A.I. For Population-Level MammographyImage Quality Improvement Initiatives at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust(Untersuchung der Durchführbarkeit des Einsatzes von KI für Initiativen zurVerbesserung der Mammographie-Bildqualität auf Bevölkerungsebene im LeedsTeaching Hospitals NHS Trust) Hauptautorin: Nisha Sharma, MBChD, FRCRDatum/Uhrzeit: Mittwoch, 30. November 2022 / 12:45 bis 13:15 Uhr (Central Time)