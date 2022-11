Piramal Pharma Limited gibt konsolidierte Ergebnisse für Q2 und H1 GJ2023 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE:

543635), ein führendes internationales Pharmaunternehmen, hat heute seine

konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste Halbjahr

(H1) zum 30. September 2022 bekannt gegeben.



Konsolidierte Finanzkennzahlen





(In INR Crores)Angaben QuartalsweiseQ2GJ23 Q2GJ22 Jährliches Q1GJ23 QuartalswachstumWachstumEinkünfte aus Betrieb 1.720 1.578 9 % 1.482 16CDMO 940 886 6 % 770 22Komplexe 562 500 12 % 508 11Krankenhausgenerika %Verbrauchergesundheit 227 192 18 % 211 7 %IndienEBITDA 219 214 2 % 89 146EBITDA-Marge (%) 13 % 14 % 6 %PAT -37 37 -109Anmerkung: Die Vorjahreszahlen (GJ22) enthalten keine Transaktionen, die nichtunter gemeinsamer Kontrolle stehen, so dass die Jahreszahlen nicht genauvergleichbar sind. Außerdem enthält das Q1GJ23 einen einmaligen, nichtwiederkehrenden Effekt der Vorratsmarge, so dass die Zahlen zumQuartalswachstum ebenfalls nicht genau vergleichbar sind. AusführlicheErklärungen und vergleichbare Finanzdaten finden Sie auf den Seiten 3 und 4.Wichtigste Höhepunkte für Q1GJ23- Die Einnahmen aus dem Betrieb stiegen um 11 % auf INR 3.202 Cr. gegenüber INR2.889 Cr. im H1GJ22- Das CDMO-Geschäft wuchs um 12 % im Jahresvergleich- Das Geschäft mit komplexen Krankenhausgenerika wuchs um 11 % gegenüber demVorjahr- Das Geschäft der Verbrauchergesundheit in Indien wuchs im Jahresvergleich um12 %.- Das normalisierte EBITDA im H1GJ23 betrug INR 376 Cr. mit einer EBITDA-Margevon 12 %.- Die Investitionsausgaben für das H1GJ23 betrugen 427 Mio. INR.- Erfolgreiche Absolvierung von 22 behördlichen Inspektionen und 111Kundenaudits im H1GJ23- Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts GJ 2021-22 von Piramal PharmaNandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited , erklärte: " Wir gebenunsere ersten Ergebnisse nach der Aufspaltung als unabhängiges und fokussiertesPharmaunternehmen bekannt. In den letzten zehn Jahren haben wir mehrerestrategische Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, unserGeschäft zu fördern und zu vergrößern und Piramal Pharma (PPL) als einenführenden internationalen Pharmakonzern zu etablieren.Im Quartal und Halbjahr bis September 2022 hat unser Unternehmen trotzzahlreicher interner und externer Herausforderungen eine solide Leistungerbracht. Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte des laufendenGeschäftsjahres ein deutlich besseres Ergebnis erzielen werden. In derVergangenheit hatten wir in der zweiten Jahreshälfte einen größeren Anteil anUmsatz und Gewinn, und das ist auch in diesem Jahr nicht anders.