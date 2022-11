ENDLICH ENGWE enthüllt X26 auf der EICMA 2022. Sein neuestes Gelände-Elektrofahrrad - ein bahnbrechendes Biest

Mailand (ots/PRNewswire) - ENGWE, ein Markenhersteller von Elektrofahrzeugen,

der schnell an globaler Zugkraft gewinnt, hat der Öffentlichkeit auf der EICMA

2022 seine neueste Innovation vorgestellt. Die Messe gilt als zentrale

Veranstaltung für die Zweiradbranche und findet vom 8. bis 13. November 2022 in

Mailand, Italien, statt. Die neuesten Entwicklungen von ENGWE (Messestand T26 in

Halle 11) sorgten bereits am Eröffnungstag für Aufsehen, als Scharen von in- und

ausländischen Medienhäusern, Händlern und Besuchern an den Stand strömten.



Zusätzlich zu seinen bereits beliebten Produkten - Engine X, Engine Pro und EP-2

Pro - präsentierte ENGWE stolz das X26 All-Terrain eBike zum ersten Mal offline.