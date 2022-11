Wirtschaft Wirtschaftsministerium will Erdwärme-Nutzung ausbauen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium will die Nutzung von Erdwärme in Deutschland deutlich ausbauen und hat dazu jetzt einen Konsultationsprozess mit Ländern, Verbänden und Unternehmen gestartet. Wie aus einem Eckpunkte-Papier hervorgeht, über das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Freitagausgabe) berichten, plant das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) konkret acht Maßnahmen.



Unter anderem soll so schnell wie möglich die Datenlage zu möglichen Standorten verbessert werden: In einem Forschungsprojekt im Auftrag des Ministeriums sollen die Bundesanstalt für Geowissenschaften, das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik und die geologischen Landesämter eine Datenbank aufbauen, die "plausible, zugängliche und aufbereitete Informationen über das lokale geothermische Potenzial enthält", wie es in dem Papier heißt. Zwei Jahre sind dafür angesetzt, Anfang 2023 könnte es laut Wirtschaftsministerium die ersten Ergebnisse geben. Parallel dazu will der Bund eine "Explorationskampagne" starten.