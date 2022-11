TCL erreicht weltweit den höchsten Marktanteil für 98-Zoll-Fernseher

HONGKONG, 11. November 2022 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stand in der Kategorie der 98-Zoll-Fernseher vom ersten bis zum dritten Quartal dieses Jahres mit dem weltweit größten Marktanteil an der Spitze. Auch in Frankreich, Italien, Australien und Pakistan belegte TCL den ersten Platz bei den Verkaufszahlen für 98-Zoll-Fernseher, was dem Unternehmen insgesamt die Führungsposition einbrachte.

