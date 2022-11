KPS CAPITAL PARTNERS VERKAUFT HOWDEN AN CHART INDUSTRIES

New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt,

dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines

Portfoliounternehmens Howden (das "Unternehmen") an Chart Industries, Inc.

("Chart Industries" oder "Chart", NYSE: GTLS) unterzeichnet hat, einem in Ball

Ground, Georgia, ansässigen Hersteller von hochentwickelter Ausrüstung, der

mehrere Anwendungen in den Märkten für saubere Energie und Industriegas bedient.

Der Verkaufspreis beträgt 4,4 Milliarden US-Dollar.



Howden ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für die Luft- und

Gasbehandlung, die für mehr Sicherheit, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit

in unternehmenskritischen Prozessen in einer breiten Palette von attraktiven und

schnell wachsenden Industriemärkten sorgen. Howden stellt ein komplettes

Portfolio an Rotating-Equipment-Produkten her, einschließlich Kompressoren,

Gebläse, Ventilatoren, Rotationsheizungen und Dampfturbinen. Die Produkte des

Unternehmens ermöglichen die lebenswichtigen Prozesse seiner Kunden, die eine

nachhaltigere Welt voranbringen. Howden hat seinen Hauptsitz in Renfrew,

Schottland, und beschäftigt weltweit mehr als 6.500 Mitarbeiter in 35 Ländern,

darunter mehr als 750 Ingenieure.